Dalla Georgia, Dgebuadze: “A fine carriera Kvara può tornare a Napoli per chiudere il cerchio”

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A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze

A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, che ha parlato della crescita di Khvicha Kvaratskhelia e del suo percorso tra Napoli e PSG. Secondo il cronista, l’attaccante georgiano ha compiuto un’evoluzione importante negli ultimi anni: “Con Conte si è completato. Com’è cresciuto Kvaratskhelia in questi anni? Era una forza della natura all’epoca del terzo Scudetto a Napoli, è cresciuto fisicamente, ora è più forte e ha preso la grinta napoletana. Ora al PSG ha come unico obiettivo quello di vincere la Champions League, con Luis Enrique è diventato ancora più forte. L’amore della città di Napoli per Kvara è genuino. Penso che un giorno Kvaratskhelia possa tornare a fine carriera per chiudere il cerchio”.

Il futuro di Kvaratskhelia e i talenti georgiani da seguire

Dgebuadze ha poi parlato anche del futuro del giocatore e dei possibili sviluppi della sua carriera internazionale: “In questo momento il suo futuro è legato al PSG, ma penso che un giorno voglia giocare al Real Madrid. È il suo sogno. Con le qualità che ha, credo che prima o poi possa arrivarci”. Il giornalista ha poi fatto un riferimento anche alla nuova generazione georgiana: “Tornike Kvaratskhelia può seguire lo stesso percorso di Khvicha? Ne abbiamo parlato quando Khvicha giocava a Napoli. Tornike è giovane e forte, spero che il Napoli possa ritrovare un talento simile. Tra gli altri profili interessanti, Mikautadze potrebbe essere un buon nome per il futuro del Napoli: sta facendo molto bene al Villarreal e anche con la Nazionale”.