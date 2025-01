D’Alessandro: "Sostituto Kvara? Garnacho è una Porsche, Dorgu un SUV"

Massimo D’Alessandro, giornalista di Radio CRC, ha parlato dell'addio di Kvara e non solo ai microfoni di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero: “Video d’addio di Kvara? Complimenti a chi l’ha preparata, ci sono sicuramente degli spunti, lascia una scia emozionale del giocatore che è stato a Napoli e che continuerà ad essere. Al Napoli lascia 75 milioni di plusvalenza… Diversamente dagli addi di Lavezzi e Cavani ad esempio, che furono molto tormentati, su Kvaratskhelia cosa si può dire? Il Napoli ha fatto il massimo, e a venderlo nel momento giusto. I tifosi devono essere riconoscenti al calciatore che, a differenza di giocatori come Mertens, Insigne e Zielinski per ultimo, non ha lasciato 0 euro al club.

Sostituto? Garnacho è una Porsche, Dorgu un SUV. Dal momento che anche quest’anno, pur senza brillare, Kvaratskhelia è il giocatore che ha tirato di più in porta, quindi bisogna sostituirlo adeguatamente. Garnacho troverebbe anche McTominay [suo ex compagno al Manchester United, ndr], che può sembrare un dettaglio però… Ci sono dei fattori che complicano la scelta di Manna e del Napoli: i soldi incassati per Kvara, l’aver puntato un giocatore che milita in Premier League e il fatto che lo United non ha fretta di vendere a gennaio. Con chiunque parlo di Garnacho, sento che è un potenziale fenomeno.

Contro la Juventus ho visto un’Atalanta in difficoltà fisicamente, specialmente De Ketelaere. Firmerei per il pareggio? Sinceramente no. Turno di campionato favorevole all’Inter, che potrebbe approfittare”.