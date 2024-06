D'Amico fiducioso: "Rafa Marin? Con Conte c'è la garanzia di acquisti funzionali"

L'agente Fifa Andrea D'Amico ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

“I casi Kvaratskhelia e Di Lorenzo? Non mi stupiscono, sono dialettiche che fanno parte del calciomercato. Di solito io in pubblico- ha detto l'agente Fifa Andrea D'Amico a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- dico sempre cose che non sono vere (ride), ho letto tutto e il contrario di tutto. In ogni caso non mi permetto di giudicare le scelte dei colleghi, per quanto mi riguarda evito di parlare di questioni così specifiche in pubblico.

Bisogna dire che in questo momento il calciomercato è un po’ una terra di nessuno: con gli Europei le vere trattative non sono ancora iniziate e queste dialettiche di mercato sono comprensibili. Rafa Marin? Il Napoli ha attenzionato dei calciatori e l’arrivo di Conte è una garanzia che arrivino giocatori funzionali al suo gioco. Osimhen potrebbe restare? E’ presto per dirlo, c’è una clausola e secondo me bisognerà aspettare la fine degli Europei: tanti vogliono studiare questa competizione, perché è già capitato che emergono profili o si confermano calciatori di rilievo e quindi si mettono a segno colpi importanti. In ogni caso credo che per Osimhen la destinazione più probabile sia sempre la Premier League, con più di un club che può essere interessato”.