D'Amico sui rinforzi dopo Insigne: "Ora dipenderà da esuberi e mancati rinnovi"

Il procuratore Andrea D'Amico ai microfoni di Rai Sport ha parlato delle prossime mosse del Toronto, club di MLS che sembra voler far spesa in Italia dopo aver già chiuso per Lorenzo Insigne del Napoli: "Per il Toronto abbiamo pensato a due-tre profili. Di Belotti non si è mai parlato, non è attuale. Destro? La cosa più importante ora era Insigne, poi il mercato a Toronto chiude ad aprile e ogni operazione si fa a febbraio, bisognerà vedere anche gli esuberi e i mancati rinnovi -continua D'Amico tornando su Insigne - La qualità dell'offerta generale della MLS e del Toronto era irrinunciabile, non avrebbe potuto trovare gratificazione migliore altrove in ogni senso".