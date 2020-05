D'Ippolito rivela: "Cavani? Non è da escludere un suo ritorno! Su Boga e Everton..."

Il procuratore sportivo Vincenzo D'Ippolito è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito al mercato della società azzurra: "Callejon? Non credo che resti, bisogna trovarne uno giovane. Everton non lo conosco benissimo, quindi non riesco a dare un giudizio completo. Boga? E’ stato riscattato dal Chelsea, ma probabilmente per venderlo. Al Napoli piace molto”.

CONTATTI COL NAPOLI - "Ho sempre contatti con il Napoli, ultimamente la società era interessata a Matias Vina, un terzino sinistro che poi è andato in Brasile".

CAVANI - "Un altro Cavani esiste, bisogna soltanto trovarlo. Il ritorno di Edinson a Napoli non è da escludere, ha un ottimo rapporto con la dirigenza, il Napoli potrebbe fare un pensierino.