Da Barcellona: "Strategia Napoli, vuole nascondere la condizione reale dei calciatori"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ignasi Oliva, giornalista spagnolo, corrispondente da Barcellona per Goal.com: “Non c’è fiducia a Barcellona, si percepiscono strategie da parte del Napoli per cui le notizie che vengono da Napoli si prendono con scetticismo. Pensiamo che si voglia nascondere lo stato reale dei giocatori dubbi, in primis Insigne. Griezmann e Lenglet si stanno riprendendo dai rispettivi infortuni, ma ci saranno e giocheranno titolari. Il Barcellona utilizzerà il 4-3-3 contro il Napoli. Non c’è ansia per le assenze del Barcellona perché è abituato a fare i conti con gli infortuni”.