Valdifiori: “Sfogo di Conte per il bene della squadra, non vuole altro che una reazione"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex calciatore Mirko Valdifiori: “Gli impegni dell’Italia ai playoff non sono facili, non solo per la finale in trasferta ma anche perché l’Irlanda può essere un’avversaria imprevedibile. Ma se vogliamo andare i Mondiali dobbiamo vincere queste due partite.

Conte? Se ha detto quelle cose lo fa per il bene della squadra. Nessuno si tira la zappa sui piedi da solo, soprattutto un allenatore esperto come Conte. Lui ha visto questa strada per uscire da questa situazione e tirare fuori una reazione. Per i calciatori queste critiche devono essere uno stimolo, e non penso che possano rovinare il rapporto tra i giocatori e l’allenatore.

Hojlund e Lukaku insieme? Secondo me sì, è una soluzione che ci può stare e che può portare anche qualcosa dal punto di vista dell’entusiasmo.

Il gol di McTominay? Straordinario, perché non parliamo di un’amichevole o un allenamento, ma una partita fondamentale con la tensione al massimo. Solo un grande campione può riuscirci”.