Da Bergamo: “Formazione Atalanta anti-Napoli? Tutto dipenderà dalle condizioni di Maehle”

Il direttore responsabile di Tuttoatalanta, Lorenzo Casalino, è intervenuto in diretta su Radio Marte, in vista della sfida di domani tra Atalanta e Napoli valevole per il passaggio alla finale di Coppa Italia.

“Sicuramente tengono banco le condizioni di Maehle, fuori per via del pestone ricevuto proprio all’andata contro i partenopei e che ha provocato lui ben sei punti di sutura. Lo stato del giocatore, visionate durante la rifinitura del pomeriggio, sanciranno le scelte forzate del tecnico Gasperini, considerata l’assenza di Hateboer. La soluzione ottimale certamente è legata al recupero dell’esterno danese, altrimenti ci sono due ipotesi percorribili con Gosens a destra e Ruggeri a sinistra, soluzione già adottata nel primo tempo di sabato contro il Torino, oppure l’impiego di Toloi più avanzato sulla destra con Gosens regolarmente sulla sua fascia di competenza e l’inserimento di Caldara sulla linea difensiva con Djimsiti e Palomino. Difesa a quattro per l’Atalanta? Tutto è possibile, anche se sono convinto che in una partita così delicata e decisiva Gasperini preferisca adottare e preferire il suo modulo congeniale, quello per cui ha collezionato le sue migliori soddisfazioni e che i giocatori hanno assimilato a memoria. L’imperativo è centrare la finale e l’Atalanta deve assolutamente vincere. Sono convinto che la Dea partirà con le due punte pure, cioè con Zapata e Muriel, facendo meno della fantasia di Ilicic, almeno per quanto riguarda l’avvio di gara. Anche se è vero che Gasperini ci ha abituato a sorprenderci con scelte all’ultimo momento. Quello che posso dire che Zapata diventa più efficace se parte dall’inizio, al contrario del compagno di reparto Muriel che sa essere devastante anche in corso d’opera, quindi credo che l’ex attaccante del Napoli appunto abbia ottime probabilità di partire con una maglia da titolare”.