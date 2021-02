Da Bergamo: "Gasperini schiererà la miglior formazione possibile contro il Napoli"

Fabio Gennari, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Gasperini schiererà la miglior formazione possibile contro il Napoli. Non ci sono assenze particolari e la squadra bergamasca non è vero che pensa già alla sfida in Champions league contro il Real Madrid. Ci aspettiamo Toloi e Romero in difesa. Pessina giocherà alle spalle di Zapata e Murie. Forse Ilicic può essere una variabile al posto di Muriel. Obiettivamente l'Atalanta è in crescita".