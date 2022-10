Da Cremona: invasione azzurra ed è già sold-out, molti tifosi di casa a bocca asciutta

Cremonese-Napoli: lo Zini è sold out per la sfida in programma domenica alle ore 18

© foto di www.imagephotoagency.it

Cremonese-Napoli: lo Zini è sold out per la sfida in programma domenica alle ore 18. Lo racconta il sito vicino ai padroni di casa La Provincia: "Disponibilità esaurita, in ogni settore dello stadio «Zini». Navigare sul sito della Ticketone per acquistare un biglietto della gara Cremonese-Napoli è inutile. Da giorni. Dalla tribuna Distinti, passando per le tribune laterali e centrali compresi i field box, non è possibile acquistare un titolo di ingresso per lo stadio con buona pace di chi domenica avrebbe voluto essere allo stadio.

La Cremonese per ora ha solo comunicato che la curva Nord ospiti è andata esaurita in un pomeriggio, ma di fatto domenica in via Persico si registrerà il primo sold out della stagione. I biglietti per l’arrivo della capolista allenata da Spalletti si sono volatilizzati alla svelta, nel giro di poche ore e sono tanti i sostenitori cremonesi rimasti a bocca asciutta".