Da Empoli: "Al Maradona con rabbia, ma per la salvezza si guarda agli scontri diretti”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Niccolò Pistolesi di Lady Radio: “Periodo molto difficile per l’Empoli, che viene da una serie di risultati sconfortanti e che questa settimana ha perso tre giocatori. Su tutti Kouamé, che era stato l’unico rinforzo di gennaio e che stava comunque dando un contributo. Si respira un clima di sfiducia, e per la lotta salvezza si guarda soprattutto alle prossime partite: in casa ci saranno degli scontri diretti. Direi clima di sfiducia, ma non di rassegnazione. Col Cagliari si è vista un po’ di quell’identità che nelle ultime gare si era un po’ persa, e questo potrebbe essere un punto di partenza in vista della gara di Napoli.

Per lunedì D’Aversa ha scelte quasi obbligate. In difesa ballottaggio tra Viti e De Sciglio. Marianucci, prossimo giocatore del Napoli, sarà titolare. Importante il ritorno di Gyasi, mentre a sinistra ci sarà Pezzella. A centrocampo Henderson e Grassi, con Anjorin che non ha ancora recuperato. In avanti ci sono più ballottaggi: con Esposito e Colombo Fazzini e Cacace si contendono l’ultimo posto dietro la prima punta”.