Da Firenze: "Col Napoli squadra non morta, con la Juve ci sarà clima caldissimo"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Bernardo Brovarone, operatore di mercato fiorentino: "Domani vedrò Fiorentina-Juventus, ci sarà un clima caldissimo, finirà 3-1. La situazione della Viola è paradossale, Montella non so se rischia, ma non è stato scelto da Commisso, se l'è trovato lì. L'alternativa credo sia Spalletti che ha con Pradè un rapporto eccezionale, ma è giusto dare fiducia a Montella e restare concentrati perché contro il Napoli la squadra non mi è sembrata così morta. Chiesa può essere una forte sollecitazione: sa che a giugno ci sono gli europei e deve conquistarseli a Firenze. Domani lo immagino protagonista".