Da Genova: "Ranieri ha scelto la coppia d'attacco anti-Napoli. Dubbi a centrocampo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuta Maria Grazia Barile, giornalista dell'emittente genovese di Telenord: "Ranieri? Con Ferrero niente contatti diretti, il presidente ha parlato di un prossimo incontro. Tutto è ancora molto fluido. Ranieri resterebbe più che volentieri alla Sampdoria ed è stimato, a volte finito nel mirino dei tifosi per alcune scelte.

Ferrero ha negato i casting ma sono dichiarazioni di circostanza. Al momento non c'è nulla di definito ma i rinnovi di Quagliarella e Ranieri sono argomento di discussione. Quagliarella e Gabbiadini giocheranno entrambi titolari. Bisogna solo capire a centrocampo per via delle assenze di Ekdal e Adrien Silva"