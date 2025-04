Da Milano, Biasin: "Conte? Mi sorprenderebbe un suo colpo di testa"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, Libero: “L’Inter è un po’ acciaccata, ma proverà a dare una spallata alla Coppa Italia. Inzaghi rimaneggerà la formazione, ma non affronterà con leggerezza il derby col Milan. Aprile sarà pieno di partite per l’Inter, vedremo se porteranno alla gloria o ad una primavera senza soddisfazioni. Bologna? È la squadra più in forma della Serie A, oggi è superiore per rendimento a Napoli e ad Inter. Affronterà sia Napoli e Inter e sarà un po’ arbitro dello Scudetto.

Futuro di Conte? Mi sorprenderebbe un suo colpo di testa e un possibile addio al Napoli. Credo molto nella sua permanenza, ha alle spalle una società che può garantirgli un mercato importante. Oggi non so chi sia in grado di garantire qualcosa di meglio del Napoli, anzi. Andrà avanti in azzurro, ne sono convinto. È all’inizio di un percorso e vuole portarlo a termine. Futuro Inzaghi? È alla sua quarta stagione dell’Inter e non vedo motivi per andare avanti insieme. Non è un allenatore che crea stress all’ambiente, solo zero trofei alla fine della stagione potrebbero creare una crepa. Sfida Napoli-Inter per Solet? Mah, non credo troppo a queste notizie. Bastano 5 partite di fila per rendere un giocatore un gioiello di mercato. Mi sembra più una suggestione che altro. È un difensore forte, ma mi sembra esagerato vederlo ora già conteso dai top club italiani”.