Podcast Da Milano, Cugini: "Sorpreso dei nomi usciti dopo l'addio di Kvara"

vedi letture

Durante l’appuntamento odierno con Maracanà su TMW Radio è intervenuto il giornalista Mimmo Cugini, firma de La Gazzetta dello Sport.

Questa Inter doveva avere qualche punto di vantaggio in più?

“Probabilmente si, qualche partita l’Inter a inizio anno l’ha giocata con troppa supponenza buttando qualche punto per strada. Prestazioni strane come quella di Torino contro la Juve dove ha giocato un ottimo primo tempo prima di rannicchiarsi troppo nella ripresa. Dobbiamo tenere conto di un fatto, il roster di attaccanti se togliamo i titolari ha dato poco. Questo pesa, era già pesata lo scorso anno nell’eliminazione con l’Atletico Madrid dove a San Siro non c’era Thuram. È vero che qualche punto in più poteva averlo, anche se sono molto sorpreso dal crollo del Napoli delle ultime partite. Sicuramente l’infortunio di Neres e l’uscita di Kvaratskhelia hanno inciso, ma il Napoli ha già giocato 12 partite in meno dell’Inter e sono tante”.

Dopo la cessione di Kvaratskhelia il rapporto tra Conte e De Laurentiis si è definitivamente interrotto?

“Sono rimasto sorpreso che dopo l’addio di Kvara siano usciti tutti i nomi richiesti da Conte, mi è sembrata un’operazione per smontare uno per uno tutti gli obiettivi. Sicuramente quell’episodio ha lasciato qualcosa e lo ha fatto anche nell’ambiente napoletano. Sono rimasti male i tifosi che una squadra prima in classifica abbia deciso di non accontentare l’allenatore dopo aver incassato tanto e aver perso il giocatore più forte”.