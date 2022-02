Da Milano, Ordine: "Napoli principale rivale dell'Inter per lo scudetto, dipende da loro"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "Bezos? Non so se c'è veramente qualche interesse ma è come se mi telefonasse Belen Rodriguez per un invito a cena. Dopo la chiusura del mercato di gennaio secondo me è cambiato un po' il modo di vedere le prime quattro. L'Inter, già fuori quota, si è rinforzata e va per il suo binario. Da capire chi cederà il posto ad un'eventuale risalita della Juventus. Per quanto riguarda la cifra tecnica il Napoli è la principale rivale dell'Inter, quindi per lo scudetto tanto dipenderà dagli azzurri e dal derby. Il Milan ha tutto da perdere e tanto da guadagnare. Ibra? Non ce la fa, out anche Rebic. Inzaghi? La sua è una vecchia tecnica comunicativa, cerca di spegnere i riflettori come è giusto che sia. Tornando a parlare dei bianconeri, qualora non dovessero riuscire ad entrare in zona Champions manderebbero in fumo quanto fatto a gennaio. La Juve ha la colpa di non aver sostituito fin da subito i 30 gol di Cristiano Ronaldo, l'arrivo di Kean ha rappresentato solo una pezza. Una parte di quelle reti può garantirla Vlahovic. Saranno gli scontri diretti a determinare il futuro della squadra di Allegri".