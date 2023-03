Da Milano, Ordine: "Non c'è confronto tra Napoli e Milan! Ma occhio all'entusiasmo post-sorteggio..."

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "A Napoli si sta commettendo l'errore di sottovalutare il Milan? Di sicuro, quello che è avvenuto dopo il sorteggio, quelli del Napoli avevano creato un clima di eccessivo entusiasmo. E Spalletti ha fatto bene a fare un'inversione ad U sulla questione, per tenere a bada i bollenti spiriti. Per il Milan la gara più importante sarà quella di campionato, che vale un posto in Champions per i rossoneri. Quelle dei quarti, beh: basta vedere come stanno giocando le due squadre in questo momento. E a fare il paragone tra come sta il Napoli e come sta il Milan, ora non ci sarebbe confronto.