Da Milano, Ordine sulla lotta-Scudetto: “Il duello è tra Napoli e Inter"

Franco Ordine, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione "Il Bello del Calcio", in onda su Canale 8: “Discorso Scudetto solo tra Napoli e le due milanesi? Il duello è tra azzurri e Inter, dico questo perché il Milan non è attrezzato e non ha mai avuto la rosa completa. Percentuali Scudetto? 60% Inter, 39 % Napoli, 1% Milan”.