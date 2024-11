Da Milano, Palmeri insiste: "Menomale che Massa non ha avuto un bidone al posto del cuore..."

Nel suo editoriale su L'Interista, il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri torna a proposito dell'arbitraggio di Massa dopo aver fatto ieri anche una domanda in merito a Simone Inzaghi: "Meno male che l’arbitro Massa non ha avuto un bidone dell’immondizia al posto del cuore e non se l’è sentita di mandare fuori Lukaku per il fallo con piede a martello a metà Primo Tempo, e il Var non ci ha pensato a richiamarlo, sennò chissà Conte quanti retropensieri poteva farsi venire in mente, che a forza di essere retro si finiva fino agli anni di Calciopoli. Invece stavolta ci sono stati gli antepensieri, Conte si è portato avanti lamentandosi a gratis del Var due settimane fa, e stavolta è passato all’incasso.

Calembour a parte, Antonio fa bene a fare quel che fa, porta acqua al suo mulino e pensa al bene della sua squadra. Al massimo chi è criticabile è l’arbitro che si fa influenzare dal clima di caccia alle streghe se si prende una decisione contro il Napoli, ma come diceva Manzoni (lombardo ma non per questo antinapoletano) di don Abbondio, “Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”.