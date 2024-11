L’interista Palmeri in conferenza Champions contro Conte ed Inzaghi sorride: “Ieri calma piatta nel post…”

“Ti ha fatto sorridere che nonostante i casi arbitrali ieri ci sia stata calma piatta nel post-partita rispetto a due settimane fa?”. Con questa domanda il giornalista di fede interista di Sportitalia e linterista.it, Tancredi Palmeri, ha fatto tornare Simone Inzaghi sulle polemiche post Inter-Napoli durante la conferenza stampa pre-Champions (domani c'è Inter-Lipsia). L'allenatore dell'Inter ha sorriso dinanzi all'interrogativo postogli dal collega e ha così risposto:

"Sugli arbitri il mio pensiero l'ho espresso, bisogna cercare di aiutarli. Anche io che a volte durante le gare per l'adrenalina supero l'area tecnica. Tutti noi addetti ai lavori bisognerebbe aiutarli, non lo dico come frase fatta ma perché è giusto così. Per quanto riguarda il Lipsia, è una squadra che fa la Champions da sei anni e fino a sabato aveva la miglior difesa in Bundesliga. Nelle quattro gare di Champions che ha giocato avrebbe meritato di più, ha perso nettamente solo col Celtic. Ha un allenatore che è lì da tanti anni, ha molti giocatori di qualità e la classifica non rispecchia le loro prestazioni in Europa. Sappiamo che affrontato una squadra forte".