Da Milano, Pellegatti: "Finita l'avventura di Pioli al Milan. Su Conte..."

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando della situazione sulla panchina rossonera: "Molti hanno accusato i giocatori e Pioli. Lì il colpevole non può essere che il mister. Tatticamente in tutte e due le partite ha voluto mettere in difficoltà la Roma, ma si è auto-messo in difficoltà. La scelta su Calabria…Se va tutto bene, sono scelte che possono funzionare, ma ieri ha creato problemi ai giocatori. Non voglio dimenticare un Tomori che inseguiva Dybala…E’ finita l’avventura di Stefano Pioli. Il tema dei prossimi giorni sarà quello sul nuovo allenatore.

Non ho mai detto che la stagione del Milan non sia stata negativa. Non è vero che solo adesso dico che la stagione del Milan sia negativa. Il colpevole delle due partite in Europa League contro la Roma è di Pioli. A me risulta no Conte, no, Thiago Motta, no italiani, no Porter, no Lopetegui…Non ho avuto conferma su Rose. Se dovessi scommettere un euro, lo farei su un allenatore straniero. Non mi risulta Antonio Conte. De Zerbi? Il Milan paga 14 milioni per liberare De Zerbi? In questo momento da casa Milan trapela questo messaggio: ‘E’ un momento delicato, lasciateci lavorare’. In questo momento non si possono fare i nomi, non voglio fare il fenomeno”.