Podcast Da Milano, Ravezzani: "Osimhen? Strano che qualcuno voglia incastrare il Napoli..."

vedi letture

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Come finirà per Osimhen?

"Non credo ci sia qualcuno dietro al Galatasaray. Ci sono tre variabili incontrollabili: ADL, Osimhen e il Galatasaray. E con questi può succedere di tutto. Mi sembra strano che ci sia qualcuno che voglia incastrare il Napoli".

Milan, addio al veleno di Theo Hernandez:

"C'è una parte di verità e una di opportunismo. Lui andò in un Milan che voleva giocatori giovani da affermare, non è cambiato nulla però. Capisco poi che un titolare francese che non fa neanche le coppe europee si senta sminuito. L'autocritica è difficile da fare, ma ha fatto una stagione brutta, ha avuto un atteggiamento che è peggiorato nel corso del tempo. Se è comprensibile che lui fosse uno ambizioso e che questo Milan non glielo può garantire un certo palcoscenico ok, ma che è andato a fare all'Al-Hilal?".