Da Milano, Serafini: "Senza il fuorigioco inventato di Giroud, avremmo 3 punti più del Napoli"

Il giornalista Luca Serafini, nel suo editoriale per MilanNews.it, torna a parlare delle decisioni arbitrali di Milan-Napoli nel girone di andata: "Non è un alibi riparlare di arbitraggi, perché contro il Milan non sono stati commessi errori, ma sono state fatte scelte. Precise. Senza stare a fare sempre l'elenco, basterebbe che non fosse stato inventato il fuorigioco geografico proprio nella partita di andata col Napoli per avere 3 punti più di Spalletti: quella partita era finita 1-1, salvo trasformarlo in uno 0-1. Al Maradona non sono più accettabili errori dal Milan, certo, ma anche e soprattutto dall'arbitro e dal VAR".