Da Roma, Caputi: "Manolas-Napoli si chiude in questi giorni! Nella Roma era il pilastro della difesa"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Massimo Caputi, giornalista: “Manolas a breve arriva a Napoli: la trattativa ci risulta che in questi giorni potrebbe chiudersi perché la Roma ha esigenza di chiudere alcune operazioni entro il 30 giugno. Le notizie sono di un Manolas sempre più vicino al Napoli e se arriverà il difensore della Roma oltre James Rodriguez mi pare che il tasso tecnico del Napoli si eleva.

Questi acquisti migliorano il Napoli che quest’anno sta conducendo una campagna acquisti diversa. Manolas è un difensore molto forte, De Laurentiis ci ha messo del suo nel parlare del calciatore, ma se proprio devo trovare un difetto, dico che è molto scenico nel senso che se prende un calcetto, il fallo lo fa sembrare molto più grave, ma è un calciatore di assoluta affidabilità.

Nella Roma Manolas è il pilastro della difesa, nel Napoli è Koulibaly il pilastro, quindi posso solo immaginare quanto forte può diventare una coppia fatta da Manolas e Koulibaly. Manolas non perde facilmente la testa, non si è mai parlato di lui fuori dal campo. Conduce una vita tranquilla per cui non gli si può appuntare nulla. Diawara non esalta i tifosi della Roma perché non si capisce per quale motivo un giocatore che ha fallito a Napoli può fare bene alla Roma”.