Da Roma: "Inzaghi prepara tre cambi, non ci sarà molto turnover"

Paolo Cericola, giornalista di Radio Radio, da Roma ha rivelato le ultime sulla Lazio in vista del match di domani contro il Napoli: "La Lazio pensa al Napoli, ma anche al derby. Domani giocherà quasi la Lazio migliore, ci saranno appena tre cambi. Dietro ci sarà Acerbi, per lui il turnover non esiste. In mediana non c'è Luis Alberto, ma giocherà Parolo. La Lazio alla Coppa Italia tiene molto per questo non ci sarà una rivoluzione nella formazione. Inzaghi? L'unico a interessarsi davvero è stato De Laurentiis. Si è parlato di Juve, Milan, ma solo il Napoli s'è mosso davvero prima di prendere Ancelotti".