Da Roma, Martino: "Il Napoli non ha bisogno di un grande nome come Mourinho"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Giorgio Martino, ex direttore di Roma Channel ha parlato dell'arrivo di José Mourinho al club giallorosso: “A Roma c’era bisogno di una scossa, non so se a Napoli anche c’è bisogno di questa scossa o solo di una presenza valida in panchina. Il Napoli non deve ripartire da zero, come organico e ambizioni non era precipitato nell’abisso come ha fatto la Roma. Credo che il Napoli debba continuare a lavorare in maniera seria senza cercare il grande nome”.