Da Roma: "Ora la priorità è l'Europa, non giocheranno gli stessi contro il Napoli”

Alessandro Carducci, giornalista di ‘Vocegiallorossa.it’, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Ranieri ha detto che la sua Roma sta migliorando. La Roma ha una finale domani contro l’Eintracht, solo dopo si penserà al Napoli.

Partita contro gli azzurri? In questo momento, l’Europa e la Coppa Italia possono dare l’accesso alle edizioni dell’anno prossimo delle competizioni europee. Dopo il Napoli, la Roma avrà un calendario abbordabile fino alle ultime giornate di campionato. Ma in questo momento il focus della Roma è sull’Europa. Non credo che contro il Napoli giocheranno gli stessi undici che giocheranno contro l’Eintracht. La Roma ha una classifica deprimente, ma con Ranieri è squadra. Con Juric, di fatto, si sarebbe parlato di retrocessione. Se fosse venuto subito Ranieri, sempre ricordando che non andava esonerato De Rossi, la Roma avrebbe potuto lottare per posti europei. Ranieri è stata una ventata d'aria fresca. Ranieri ha detto che non resterà come allenatore, poi può accadere di tutto ma non puoi far partire un progetto a lunga scadenza con lui. C’è l’esigenza di iniziare un progetto tecnico il prima possibile. La Roma deve vincere contro l’Eintracht, squadra pericolosa da sfidare. C’è timore dell’arrivo dei tifosi dell’Eintracht, soprattutto dopo quello che è successo a Napoli due anni fa”