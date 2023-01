Da Roma, Plastino: "Ha ragione chi teme la Roma, Mourinho è allenatore top"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte: "Ha ragione chi teme la Roma che domenica verrà al Maradona perché Mourinho è un allenatore che le partite le sa interpretare bene. Sicuramente ha studiato il Napoli e Spalletti. Quindi, avendo la Roma una rosa che non è da buttar via, rimane un match complicato per gli azzurri. Il gioco del Napoli, rispetto a quello della Roma, è più elaborato. Mourinho è molto pratico.

Il calo di tensione in Coppa Italia del Napoli è arrivato per un triplo motivo. Il primo è quello che giocavi con l'ultima in classifica, la Cremonese, e quindi, inconsciamente, ti ritieni più forte. Poi era Coppa Italia, un traguardo al quale il Napoli ambiva ma non era certamente il più importante. E poi il cambio di molti giocatori, che in quel caso potrebbe essere stato un segnale di sottovalutazione della partita. Credo che la squadra azzurra in campionato non possa mai avere un calo di tensione come quello, soprattutto con la Roma".