Da Roma ricordano: "Mourinho cercò di prendere McTominay, i dettagli dell'operazione"

Andrea Pugliese, corrispondente da Roma della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 'Sunday Sport' su Kiss Kiss Napoli: “Dopo aver pensato alla difesa a tre, Ranieri vira sulla difesa a quattro provando un 4-2-3-1 che in base alla posizione di Pellegrini diventa 4-3-3 o 4-5-1. Non credo sia una partita meravigliosa dal punto di vista stilistico quella di oggi, speriamo non soporifera come Milan-Juventus. Il vero enigma della Roma sarà capire chi sarà il secondo esterno della Roma. Uno sarà sicuramente El Shaarawy, ieri è stato provato a destra, l’altro ieri da su entrambe le fasce, la fase finale dell’allenamento è stata provata con il Faraone a destra e Zalewski a sinistra. Credo che questa sia la coppia che andrà a comporre i due esterni, perché la corsa di El Shaarawy può essere importante per andare a contrastare Kvaratskhelia. In caso contrario El Shaarawy giocherà a sinistra e a destra ci sarà Soulé.

Chi deve temere la Roma? Innanzitutto McTominay, che è l’ago della bilancia, un giocatore completo che due anni fa Mourinho aveva provato a portarlo a Roma. Loro sono molto legati perché il portoghese lo aveva portato in prima squadra al Manchester United. Era un’operazione da 5mln per il prestito oneroso e 22mln per il riscatto, quindi un costo meno elevato da quanto l’ha pagato il Napoli. E’ un giocatore meraviglioso che fa tutte e due le fasi e di fatto va a fare la seconda punta vicino a Lukaku. La Roma deve temere lui e la solidità difensiva di Conte, le sue squadre se passano in vantaggio è poi difficile che non portino a casa il risultato. La Roma deve cercare a non andare sotto perché poi è difficile recuperarla.

Cosa deve temere il Napoli? Se ci fosse stato ancora Juric il Napoli restare tranquillo, con Ranieri sarà una squadra molto più compatta e meno aggressiva sui duelli a tutto campo. Ranieri partirà con due blocchi molto bassi, sarà quindi molto difficile fare gol. Siccome anche il Napoli di Conte spesso e volentieri gioca negli spazi, temo che non sia una partita spettacolare. La Roma non dico che giocherà per lo 0-0 ma cercherà di portare a casa la pelle, in questo momento per Ranieri un punto in casa della capolista sarebbe oro colato”.