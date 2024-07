Da Torino: “Buongiorno, nelle prossime 48 ore le visite col Napoli. Su Ostigard…”

vedi letture

Marco Bonetto, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Marco Bonetto, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno al Napoli? Mi aspetto che le visite mediche si facciano tra domani e dopodomani. I segnali sono questi, la discussione dei diritti d’immagine e dei premi hanno allungato le tempistiche, saranno questi gli ultimi scogli. Ci sarà uno spostamento su Roma per le visite mediche nelle prossime 48 ore e poi l’annuncio attraverso De Laurentiis.

Ostigard al Torino? Tendo ad escluderlo. A gennaio il Toro l’ha trattato, il calciatore può interessare al Toro, ma per esigenze di bilancio Cairo ha bisogno di liquidità ed escludo che possa bussare alla porta del Napoli per chiedere Ostigard. Il Torino cerca dei profili come Shpendi del Cesena, Esposito dell’Inter, quindi un attaccante giovane da lanciare. Pellegri è sul mercato e al suo posto vuole un giovane”.