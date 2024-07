Da Torino: "Conte primo tifoso del Napoli, ma non salterà mai contro la sua famiglia"

vedi letture

"Saltare a quei cori di chi odia la Juve sarebbe come rinnegare la sua storia e forse pure sé stesso".

Massimo Pavan, giornalista di fede bianconera, attraverso TuttoJuve, è tornato sull'episodio del coro "Chi non salta è juventino" del ritiro di Dimaro: “Conte sarà anche il primo tifoso del Napoli, ma come Giuntoli è totalmente juventino e quindi non salterà mai a cori contro la sua famiglia. Quella squadra che l'ha fatto diventare prima uomo con Boniperti e poi vincente con Sacchi e un grande allenatore.

Pavan chiosa pungendo i tifosi azzurri: "Saltare a quei cori di chi odia la Juve sarebbe come rinnegare la sua storia e forse pure sé stesso, ma del resto cosa ci possiamo aspettare da chi lo chiede...".