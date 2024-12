Da Udine - Runjaic sta rivoluzionando l'Udinese, ora gli manca una grande prova con una big

Durante la trasmissione Bordocampo – Il Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Nicola Badursi, giornalista di 'Mondoudinese', che ha analizzato il momento dell’Udinese e alcuni aspetti chiave della squadra.

Sul momento dell’Udinese: “L’Udinese sta vivendo un periodo di alti e bassi, una situazione che si ripete da tempo. Tuttavia, quest’anno sembra essere in atto una mini rivoluzione, a partire dall’allenatore fino al modulo. Per 15 anni abbiamo visto una difesa a tre, ma quest’anno in alcune situazioni si è passati a una difesa a quattro. È una squadra che vuole fare bene, e l’obiettivo è quello di vivere una stagione più tranquilla rispetto alla scorsa. Per affrontare il Napoli servirà molto: una grande prestazione da parte di tutti i titolari e la perfezione sotto ogni aspetto. Quello che manca all’Udinese è una buona prova contro una big, considerando che l’unico risultato utile è arrivato all’inizio del campionato contro la Lazio.”

Sulla società: “Ci sono tanti giovani di talento: tutta la rosa arriva da un attento lavoro di scouting. Direi che Bijol è ormai una certezza: con le sue giocate mantiene in piedi la difesa.”

Su Inler: “Inler è stato preso con un obiettivo ben chiaro da parte della società: ricostruire il gruppo, sia tra i giocatori sia nel rapporto con la tifoseria. Per me è stata la scelta giusta. Ora si sono riprese le sedute di allenamento aperte ai tifosi, e Inler si sta dimostrando una figura capace di rafforzare il legame tra il tifo e i ragazzi. La sua gestione sta dando risultati positivi sotto tutti i punti di vista.”

Su Lucca: “Sicuramente lo vedremo titolare sabato. È in continua crescita: dopo un inizio lento, in questi due anni a Udine si sta ritrovando. Sta diventando un attaccante interessante, capace di giocare bene spalle alla porta, di essere utile in difesa e anche bravo sotto porta.”