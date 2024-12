Da Venezia: "Il morale è molto alto, Di Francesco ha trovato un undici ideale"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' è intervenuto Giuseppe Malagutti de La Nuova Venezia: "Il Venezia ha recuperato grande entusiasmo, non era mai capitato di vedere cinque punti in tre partite. Il morale è molto alto, il Venezia è l'unica squadra ad aver mosso la classifica nella parte bassa della classifica. Di Francesco ha temuto in più momenti l'esonero ma ora c'è piena fiducia in lui. Non credo che rispetto a Cagliari ci saranno grandi novità, il mister ha trovato un undici ideale.

Zerbin? E' un calciatore molto duttile, piace a Di Francesco e farebbe il titolare, su di lui anche Empoli e Lecce.

Busio? E' uno dei punti di riferimento di questa squadra. L'anno scorso ha toccato cifre interessanti ma era in Serie B, quest'anno è fondamentale anche per la posizione in mezzo al campo data la presenza di Oristanio, lo statunitense fa sia la mezz'ala che il trequartista."