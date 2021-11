Da Verona: "Solita formazione con il Napoli, i tre tenori davanti saranno fondamentali"

Simone Antolini, giornalista del quotidiano veronese L'Arena, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Verona deve pensare prima a salvarsi, ma se si mantiene su questi livelli può togliersi grosse soddisfazioni. Formazione? Dovrebbe essere il solito Verona, che non cambia gli interpreti anche perché quando l'ha fatto è andato in difficoltà. Senza Barak, Caprari e Simeone il Verona fa fatica a verticalizzare".