Daino distrugge Conte: "Deve aggiornarsi un po', come fa Gattuso! Rino superiore..."

Daniele Daino, ex calciatore, ha detto la sua circa Rino Gattuso nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte è un grande motivatore, ma deve aggiornarsi un po' perché il calcio cambia. Come fa Gattuso. Gattuso è cresciuto e superiore, era partito con delle idee, ma sta dimostrando col suo Napoli e col lavoro di riuscire a dare anche nuove identità alla sua squadra. Tatticamente è migliorato, fa dei cambiamenti che prima non faceva".