Daino: "L'unico centravanti vero nell'ultima stagione è stato Osimhen"

L'ex difensore di Milan e Napoli Daniele Daino, nel corso della trasmissione 'SportitaliaMercato' su Sportitalia, ha espresso la sua opinione sul mercato attuale: "Non è più il mercato di quando giocavo io. Questi giocatori cambiano facilmente l'agente. Tante cose vanno ad interferire sui trasferimenti. Mai come quest'anno c'è bisongo di fare qualcosa in tante squadre.

Giroud, ad esempio comincia ad avere una certa età, ma fa ancora la differenza. Però un altro attaccante il Milan lo deve prendere. L'unico attaccante che, secondo me, ha fatto il centravanti vero è Osimhen del Napoli. Io non ricordo un punta che abbia fatto un grande campionato".