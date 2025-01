Dal Brasile: “Danilo ha un accordo col Napoli. Voci su Flamengo e Santos? C’è un motivo…”

Sabatino Durante, esperto di calcio brasiliano e intermediario di mercato, ha parlato a kisskissnapoli.it: “Danilo? Che io sappia c’è un accordo molto forte con il Napoli. È chiaro che sappiamo che il Flamengo e il Santos si sono interessate a lui, ma c’è un accordo di lunga data con il Napoli e le voci che arrivano dal Brasile sono reali ma sono fatte filtrare per non far vedere che c’è un accordo totale con gli azzurri. Parliamo del capitano della Nazionale brasiliana, lui è nell’occhio del ciclone perché la Nazionale è contestata. Il Napoli trova un giocatore che ha esperienza e Conte vuole un giocatore pronto come lui, a Napoli darebbe una grande mano.

Galeno del Porto? Non vedo questo interesse per il giocatore da parte del Napoli.

Neres a destra con Garnacho a sinistra? Continuo a sentire l’esclusione di un giocatore che è fondamentale a Napoli che è Politano, ci sono degli equilibri da mantenere. Neres sta facendo grandi cose anche se nella sua carriera ha dimostrato di essere un po discontinuo, ma magari a Napoli riesce ad eliminare questa diceria”.