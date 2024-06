Dal Brasile, Mezzogiorno: "Natan? Quando seppi del Napoli mi spaventai"

vedi letture

Diego Mezzogiorno, giornalista di ESPN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Diego Mezzogiorno, giornalista di ESPN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Vanderson? Il Napoli lo sta monitorando, ormai è un giocatore esperto, ma può crescere ancora. Natan? Quando ho sentito dell’interesse del Napoli mi spaventai. Arriva dal Bragantino, non aveva tanta esperienza ed arrivare direttamente ai campioni d’Italia era una sfida difficile per lui. E’ un bravo calciatore, s’è trovato in difficoltà e soprattutto non rientra nei piani di Conte. Se il Napoli lo lasciasse partire in prestito farebbe bene”.