Dal Man United al Napoli, McTominay spiega: "Determinante la passione dei tifosi"

Dal Manchester United al Napoli. Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio CRC, il centrocampista Scott McTominay ha spiegato i motivi della sua scelta di trasferirsi in azzurro: "Qui avverto la passione della gente, noi siamo qui per lavorare e per portare gioia alla città: dobbiamo fare del nostro meglio per renderli felici. La passione è stata determinante per accettare Napoli".