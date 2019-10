Dal Messico assicurano: "Lozano un campione, sa di dover lavorare di più per adattarsi"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista ESPN Messico: “Lozano? E' contento, fa quel che deve fare e sta sempre a sentire Ancelotti, gli interessa la sua fiducia. E' difficile passare da un campionato all'altro, ma lui sta bene. Sta dando il suo massimo, a lui interessa la squadra, non di fare gol. E' una persona molto umile, ritiene debba lavorare molto di più e sa che ha tanta strada. Qual è il problema? Non penso ci sia un problema. Sta giocando titolare, si allena con tranquillità insieme a tutta la squadra. Ha cambiato Paese, allenatore, sistema. E' stato interrotto due volte per la Nazionale, ma non ha alcun problema. Se si vede quanto è stato impiegato come titolare, è in linea con le sue prestazioni. Il Napoli alla quarta giornata può chiudere il discorso qualificazione in casa contro il Salisburgo. Ci sono tanti problemi, ma Lozano non lo è. Non bisogna aver fretta di vedere un grande campione. Vedendo De Ligt e Lozano, provenendo da due campionati diversi, quale si è adattato al calcio italiano? Lozano è un campione".