Dall'Argentina, Bertoni: "Simeone? Non so se andrà al Mondiale, ma lo meriterebbe"

L'argentino Daniel Bertoni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "La squadra di Spalletti è straordinario, l'annata è molto buona, la società ha cambiato bene e ha fatto acquisti importantissimi. In questo momento il Napoli è una squadra imbattibile. Simeone al Mondiale? Non è ancora certo, non so se entrerà nella lista, ci sarà oggi, ma io credo che lo meriti perché è un ragazzo umile, un ragazzo che vive per il calcio e per il gol e lavora per fare ogni giorno meglio".