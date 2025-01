Dall’Argentina: “Garnacho non ha solo tecnica e gamba, Conte ha percepito il suo carattere”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto da Buenos Aires, Luca Nigriello, operatore di mercato: “Garnacho è un giocatore, come dicono qua in Argentina, piccante. Uno che va verso la porta con una forza impressionante. Ricordo che quando seguivo i fratelli Carboni in nazionale, andai a vedere un torneo a Tolone e lui fece un gol su punizione impressionante. E’ un giocatore forte tecnicamente, ha questa gamba, credo che al Napoli faccia bene un giocatore del genere. Non in questo momento paragonabile a Kvara, ma ha una personalità importante ed essendo argentino credo che a Napoli possa fare soltanto bene.

Credo che Conte abbia un occhio speciale per la Premier League, lui ha bisogno di questi giocatori con questa gamba e forza da quel campionato, come McTominay. Garnacho è un giocatore di forza e ha un carattere importante. E’ un ragazzo molto per bene, ma si vede che c’ha carattere, quindi magari questo Conte lo percepisce e lo sente. Poi è anche un giocatore che fa gol e assist, penso che a tutte le grandi squadre piacerebbe avere Garnacho nella rosa”.