Dalla Francia, Mendil: “Qui dicono che sia Luis Enrique a non volere Osimhen al PSG”

Nassim Mendil, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io sono in Francia e qui parlano di una trattativa tra il Napoli ed il PSG per Osimhen, ma le cifre non supererebbero gli 80 mln. Qui dicono che sia Luis Enrique a non volere Osimhen, lui ha potere nel mercato e secondo me sarà difficile che il nigeriano vada a Parigi. Luis Enrique ha voce in capitolo e dopo la partenza di Mbappè gli hanno dato un po’ di potere sull’acquisto dei giocatori ed Osimhen non è la sua prima scelta.

Cheddira? Conte ha sempre avuto dei fuoriclasse come attaccanti e il tecnico è preoccupato per la questione Osimhen. Ci vedo più Cheddira che Simeone come alternativa a Lukaku. Il Cholito vuole più spazio e se non ha giocato l’anno scorso sarebbe difficile giocare anche quest’anno, soprattutto senza le coppe europee”.