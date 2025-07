Dalla Francia, Satin: "Osimhen-PSG? Luis Enrique preferisce Dembelé falso nove"

vedi letture

L’agente FIFA e grande conoscitore di calcio francese e belga Bruno Satin è intervenuto quest’oggi ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Noa Lang un colpo importante per il Napoli, un ragazzo che ho seguito al Bruges in belgio. Poi è tornato in patria col PSV ed è cresciuto, è diventato un calciatore importante che ha saputo anche vincere titoli riuscendo ad essere determinante per la sua quadra.

Osimhen? Non ho idea se il PSG possa puntare su di lui. La prima scelta di Luis Enrique non è quella di avere una prima punta, preferisce sempre utilizzare Dembele come “falso nueve”. Prendere Victor lo renderebbe titolare e questo potrebbe creare difficoltà sui meccanismi già rodati sul francese, però su Osimhen la situazione sembra troppo ingarbugliata e non si capisce più nulla.

De Bruyne? Non so dove Conte lo utilizzerà, se sta veramente bene può fare il centrocampista box-to-box e in particolare come mezzala. Ha tanta qualità in termini di assist e tiro, e se sta bene è un crack“.