Dalla Georgia: "Kvara dovrebbe lasciare Napoli, con Conte non crescerebbe offensivamente"

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista georgiano Vakho Gaprindashvili ha parlato tra i vari temi anche di Khvicha Kvaratskhelia: "Sicuramente l'exploit di Kvara ha messo in luce il nostro movimento, aumentando la fiducia esterna verso di noi. Le nostre accademie stanno migliorando soprattutto quella della Dinamo Tbilisi. Kvara è il nostro trascinatore, secondo me dovrebbe lasciare Napoli: con Conte non svilupperà bene le sue capacità offensive. Gli serve qualcuno che giochi più all'attacco".