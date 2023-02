Dalla Georgia: "Kvaramania è diventata Napolimania, il 5-1 alla Juve una partita storica"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Kakha Dzebuadze, giornalista georgiano.

Kvaramania? Ha avuto un ruolo rivoluzionario sia in Georgia che a Napoli. I georgiani vengono spesso a Napoli per seguire Kvicha, siamo due popoli uniti dal sogno dello scudetto e lui gioca un ruolo importante per questa squadra. È cominciato come una Kvaramania e si è trasformato in Napolimania: questo è il calcio più bello degli ultimi anni. Mi sento molto fortunato ad assistere a questo Napoli, qualcosa da raccontare ai figli e nipoti.

Kvaradona? Non so com’è nato, ma per diventare come Maradona, Kvara deve portare la felicità al Napoli vincendo tornei molto importanti. Senza questo, è un buon giocatore, ma per essere un Maradona 2.0 è fondamentale portare titoli importantissimi.

Kvara come Best? Anche in Georgia lo dicono, ma questi paragoni non servono a niente. Kvara è Kvara e deve scrivere la sua storia. Kvara ha bisogno di serenità, deve giocare come sa fare. Dopo la partita contro l’Inter si è parlato del fatto che non sia più lo stesso, ma dopo la prestazione eccellente con la Juve è un fuoriclasse. Quella è stata una partita storica, passeranno anni e tutti si ricorderanno di questo 5-1 di cui Kvara ha giocato un ruolo centrale.