Dalla Spagna celebrano Fabian: "Ha grande personalità. E' uno di quelli che governano e osano"

Direttamente dalla Spagna arriva l'ennesimo attestato di stima per il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, autore anche ieri con la nazionale iberica di una grandissima prova: "Fabián Ruiz è stato il vero riferimento della Spagna a centrocampo contro la Norvegia. Il calciatore del Napoli fa divertire in Serie A. Il centrocampista ha fatto una partita molto completa contro la Norvegia, cosa ormai è all'ordine del giorno per i grandi club del mondo. La cosa che ti sorprende di questo ragazzo è che nonostante la sua giovane età, ha allegria e personalità per sostenere un centrocampo impegnativo come quello della Nazionale. Fabian è uno di quelli che governano e che osano. Di quelli che, quando ne hanno la possibilità, provano il tiro dalla lunga distanza. Nella gara contro la Norvegia, il centrocampista del Napoli è andato più volte vicino al gol. Al primo tentativo Fabian si è spostato la palla sul suo piede sinistro, calciando da oltre 20 metri con un tiro che ha è finito direttamente sulla traversa. Il secondo invece direttamente dall'area di rigore norvegese. Il suo tiro, potente era ben diretto ma non è bastato per siglare il 2-0 che avrebbe chiuso la partita"