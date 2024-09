Dalla Turchia: “L’arrivo di Osimhen è clamoroso! Sulle cifre dell’ingaggio…”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, su Radio Capri, è intervenuto il giornalista turco Dundar Kesapli: “Negli ultimi tempi le migliori squadre turche, Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce, hanno investito e sono diventate importanti basti pensare all’arrivo di José Mourinho in Turchia. La notizia di Osimhen però è clamorosa, nessuno se lo aspettava, neanche io a dire il vero. Poi è ovvio che c’è un motivo ben preciso dietro: è rimasto fuori rosa dopo l’arrivo di Lukaku e non è contemplato nel progetto di Conte”.

Sulle cifre dell’ingaggio: “Ingaggio da 6 milioni? È difficile conoscere la verità perché spesso le società non scoprono le loro carte. Non posso dire se è vero oppure no, dobbiamo però fidarci di quello che comunica il Galatasaray. Sicuramente è un po’ sospetto che Osimhen sia passato da 10 milioni a 6 milioni. Non posso dire che è una bugia perché sarebbe un’accusa grave. Magari ci sono altre formule che lo porteranno a percepire 10 milioni. Per esempio al Besiktas capita che l’ingaggio viene pagato in parte alla società e e in parte da un dirigente. Parliamo di accordi particolari e interni. Possibili bonus? Sì, può essere”.

Su Osimhen: “Per Victor è andata molto male, non è andato via da campione. Il calcio però a volte è così: crudele. Il giocatore immaginava chiaramente altri club più blasonati, dal momento che nel periodo Scudetto si parlava anche di 150 milioni di euro. Ha accettato però perché anziché restare a Napoli e non giocare, in Turchia può mettersi in mostra in Europa League e poi ritroverà l’ex compagno Dries Mertens e Mauro Icardi”.