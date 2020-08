Damascelli: "Anche la Juve non può permettersi spese, il resto è propaganda"

Tony Damascelli analizza la situazione del calcio italiano sulle colonne de Il Giornale: "La presenza in finale di Orsato è una consolazione anche questa furbastra. Non è il caso di essere patrioti ma se pensiamo alle finanze dei bavaresi di Monaco ci accorgiamo che hanno infilato 27 bilanci positivi, continuando a essere protagonisti a livello nazionale e internazionale. Il modello tedesco non può essere preso in considerazione, il debito del nostro Paese è oltre due volte superiore a quello della Germania.

Tali riflessioni dovrebbero suggerire prudenza nelle prossime operazioni di mercato, la stessa Juventus, che si è ritrovata ieri, non si può permettere spese. La nostra realtà, sportiva e non soltanto, non è competitiva con il resto del vecchio continente. Le speranze e i progetti di Atalanta, Lazio, Napoli, Inter, Roma, Lazio, Milan e Juventus si devono limitare al territorio nazionale. Il resto è propaganda".