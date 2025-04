Damascelli contro Conte: "Sceneggiata come a Torino, Milano e Londra! Perché non si dimette?"

Pioggia di critiche quest'oggi per Antonio Conte dopo le parole di ieri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida odierna contro il Monza e nel pieno della lotta Scudetto. Si accoda anche Tony Damascelli che commenta su Il Giornale lo sfogo di Conte definendolo: "Un momento buffo, una sceneggiata che spiazza soltanto chi non conosce davvero il salentino e le sue paturnie.

Conte non ha chiarito, come suo stile, quali siano le cose che non si possono fare a Napoli, dunque offendendo la città e non soltanto il club, ribadendo un comportamento già esibito in altri siti, Torino, Milano, Londra, dovunque sia passato ottenendo risultati ma lasciando scorie, memorie acide e nessun rimpianto". Ed ancora: "Offro l'assist a ADL. Se il dipendente multimilionario è insoddisfatto, si faccia da parte, con la dignità che si dovrebbe ad un uomo, oltre che ad un professionista".